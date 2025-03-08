Російським пропагандистам не дає спокою думка про те, що відома співачка Алла Пугачова дозволяє собі таку розкіш, як право на власну думку. І вони постійно вишукують у Примадонни якісь «недоліки», до яких згодом можна буде «причепитись» — зокрема, про фінансування пари ізраїльським олігархом тощо.



Певно, одна з таких «мисливиць за смаженими фактами» з пропагандистського каналу НТВ атакувала днями Аллу Пугачову на набережній у місті Лімасол, де співачка прогулювалася із сином Гаррі.

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Судячи з превью майбутнього випуску, артистку вивели із себе питання на кшталт «чи плануєте ви повертатися» і «навіщо ви поїхали». Що ще лунало в адресу зірки, залишається за кадром, адже в якийсь момент Алла Пугачова спробувала закрити камеру рукою, підвищила голос і заявила наступне: «Ви тупі, нахабні». Співачка називала себе патріоткою", а співбесідницю «нахабницею». А також відповіла на питання, чи подобається їй в Лімасолі.

Таким чином російські пропагандисти наявно показали, як вони отримують свої «ексклюзиви», і чому нормальна людина не має палкого бажання спілкуватися з ними — все одно вони все перевернуть з ніг на голову, та ще й виставлять у досить непривабливому вигляді.

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Нагадаємо, що нещодавно Алла Пугачова розсмішила шанувальників тим, як «накинулась» на торт під час «Свята зустрічі весни».

Фото зі сторінки співачки у соцмережах

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