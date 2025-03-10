«Ліза перетворюється на неймовірну дівчину»: фото доньки Пугачової та Галкіна викликало фурор у Мережі

Коли гуморист Максим Галкін разом з сином Гаррі привітали «всіх дівчаток» з Міжнародним жіночим днем, багато хто з шанувальників були, певно, зайняті святкуваннями, тому не відразу відреагували на привітання.

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Але вже наступного дня виявилося, що найбільшу увагу шанувальників на знімку привернула талановита та чарівна Ліза, якій у вересні виповниться 12 років.

У коментарях зазначають, що дівчинка підросла і стала гарнішою. Вона позувала в сріблястому короткому платті, босоніжках на невеликій платформі та з сумочкою Prada, вартість якої може становити досить дорого.

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«Господи, як швидко ростуть чужі діти», «Ліза перетворюється на неймовірну дівчину», «У Єлизавети шалено красиве волосся і очі. Відчуваю, вона розіб'є багато чоловічих сердець», «Приємно подивитися на чарівних та вихованих дітей», — у такому ключі висловилася більшість фоловерів.

Сама ж Алла Пугачова також вирішила порадувати шанувальників новими фото.

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«Дякую за милу фотосесію в порту Лімассола. Приємно усвідомлювати, що і в 75 без макіяжу можна виглядати мило, свіжо та молодо», — підписала вона свіже фото.

І отримала від шанувальників безліч компліментів.

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Нагадаємо, раніше відомий продюсер пояснив, чому Софія Ротару і Костянтин Меладзе мовчать про напад росії на Україну, на відміну від Алли Пугачової.

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