Ексворотар «Динамо» та збірної України оголосив про завершення кар'єри та написав зворушливе послання (фото)

Колишній воротар «Динамо» та збірної України 37-річний Денис Бойко, який прикрасив тіло тризубом та вишиванкою, офіційно оголосив про завершення кар'єри, опублікувавши зворушливий пост у соцмережах.

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«Хочу подякувати без винятку всім, кого я зустрів на своєму професіональному футбольному шляху! — написав Денис Бойко. — Моє ім'я та моя кар'єра були б неможливі без людей, з якими я грав, працював і спілкувався, починаючи з 7 років і до сьогодні! Завойовані трофеї, радість перемог та гіркота поразок, конкуренція, дружба, постійні переїзди та заїзди на базу всі ці речі зробили мене тим, ким я є сьогодні!

Вибачте, якщо я когось образив чи комусь не подобалася моя поведінка, це лише емоції, а я лише людина, яка може помилятися, як і всі в нашому світі!

Щодня без винятку я віддавав всього себе на футбольному полі для команди та досягнення результату, тому сьогодні я маю можливість закінчити свою професіональну кар'єру з чистою совістю!

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Футбол — це моє життя! Дякую за увагу і до зустрічі! Назавжди ваш 71-й номер Денис Бойко або Кінг Конг (кому як зручніше)".

Нагадаємо, що останнім клубом голкіпера, в активі якого 7 матчів у складі збірної України, було житомирське «Полісся», яке він залишив наприкінці минулого сезону. Також за кар'єру Бойко виступав за «Дніпро», з яким доходив до фіналу Ліги Європи, «Динамо», іспанську «Малагу», турецький «Бешикташ», а також ЦСКА, «Оболонь» та «Кривбас». Голкіпер — чемпіон України та Туреччини, дворазовий володар Кубка України та триразовий тріумфатор національного Суперкубка.

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До речі, батько Дениса — Олександр Бойко — також був футболістом «Динамо», ставши дворазовим чемпіоном та володарем Кубка Радянського Союзу.

Денис Бойко з батьком

Раніше «ФАКТ» повідомляли, що футболіст збірної завершив кар'єру в 22 роки з дивовижної причини.

Фото ФК «Динамо»

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