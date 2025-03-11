П'яти знакам зодіаку березневий коридор затемнень відкриє несподівані можливості

Коридор затемнень у березні 2025 року розпочнеться через три дні — 14 березня місячним затемненням. Він триватиме близько двох тижнів і завершиться 29 березня сонячним затемненням.

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Як пише Ukr.Media, цей період вважається часом непередбачуваних змін. Втім, це можуть бути і зміни на краще. Цього разу щатиститиме п'яти представникам зодіакального кола, на якоих чекатимуть справжні подарунки долі.

Овен

Зірки радять Овнам в цей період діяти та думати швидко. Адже з 14 по 29 березня знак зможе подолати всі перешкоди, які траплялися на його шляху протягом попереднього півріччя. Йдеться і про цікаві та масштабні кар'єрні пропозиції, про який Овен не міг навіть мріяти. Зірки радять знаку прийняти це та не боятися змін — адже нинішній коридор затемнень є відмінним періодом для того, аби ризикнути та виграти. Втім, беручись за чергову справу, варто все гарненько обмірковувати, а не діяти спонтанно.

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Близнюки

Сприятливі переміни очікують і на Близнюків, важливу роль в житті яких відіграватимуть комунікації. Зорі стануть так, що потрібні знаку люди з'являтимуться на його шляху ніби самі собою, а випадкова зустріч може принести новий проєкт, який змінить життя Близнюків. Зірки рекомендують знаку більше спілкуватися та бути уважними до всього, що ви почуєте.

Лев

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Для Левів коридор затемнень відкриє період, коли люди, народжені під цим знаком, «царюватимуть». Цілком можливо, що знак отримає підвищення або пропозиція, яка виведе їх на абсолютно новий рівень визнання. Зірки радять Левам не соромитися, а брати все, що їм належить по праву. А те, що заздрізники буркотітимуть за вашою спиною — то їхні особисті справи.

Скорпіон

В ці два тижні Скорпіон може зіткнутися з тим, що речі, справи чи люди, які «віджили своє», звільнять місце для чогось нового і важливого. Зірки радять знаку не чіплятися за минуле, яким би болісним не був процес. Адже попереду на Скорпіонів очікує результат, що перевершить всі очікування, а також небувалий приплив сил.

Водолій

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Для Водоліїв коридор затемнень має стати часом для активних дій. Це може бути, наприклад, старт проєкту, який вже давно обдумувався, але не започатковувався через певні побоювання. В ці дні Водолії можуть знайти однодумців та спільно з ними працювати над певним проєктом. Удача буде на їхньому боці — зірки підтримають найсміливіші починання. І чим більше вони будуть непередбачуваними, тим більше буде шансів на успіх.

Про те, які дні у березні вважаються найсприятливішими для кожного знаку Зодіаку, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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