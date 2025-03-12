Країна-терорист атакувала Україну з повітря: в низці областей є влучання та руйнування
В ніч на середу, 12 березня, країна-терорист рф знову запустила по території України безпілотники по типу «Шахед». Повітряну тривогу оголошували у низці областей, причому кілька разів, і востаннє — під ранок.
За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено на півдні країни, у Запорізькій та Одеській областях. Також шахеди" рухались і з північного напрямку — у Харківській та Сумській областях.
У столиці сигнал тривоги у столиці було чути о 00:45. Приблизно о 00:53 у Києві пролунали перші вибухи. Начальник КМВА поінформував, що в столиці працює ППО, а перед цим попереджав про загрозу застосування ворожих дронів.
Своєю чергою, мер столиці Віталій Кличко розповів, що у місті працюють сили ППО.
«У місті працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях», — закликав він містян у мережі.
Також ворожі безпілотники фіксували у повітряному просторі Київської області, і там теж працювала ППО, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
«Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги», — йшлося у повідомленні.
Також російські терористи обстріляли низку мирних міст України.
Вчергове дісталося Дніпру. Після удару БПЛА там горів обʼєкт інфраструктури. Також відбулося пошкодження двох приватних будинків.
«Під завалами, ймовірно, люди. Інформацію уточнюємо», — повідомив близько опівночі голова ОВА Сергій Лисак.
Пізніше стало відомо, що інформація про постраждалих не підтвердилася. Втім внаслідок атаки ворожих дронів на Дніпро у місті виникло кілька пожеж.
Також пошкоджень зазнали близько 10 приватних будинків.
Згодом ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу, там загинула 47-річна жінка.
У Запорізькій області впродовж доби окупанти завдали 267 ударів по 11 населених пунктах.
«Надійшло 13 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та авто. Мирні жителі не постраждали», — повідомив голова ОВА Іван Федоров.
Вкотре гучно було в Сумах. Там відбулося влучання в одне зі складських приміщень, повідомив голова ОВА.
«Бажаю здоров'я, шановні сумчани. Нажаль є влучання „Шахеду“ в одне із складських приміщень. Є загорання, на місці працюють всі служби. Інформації про поранених або загиблих на даний час немає. Також є загроза повторного удару безпілотників, будь ласка знаходьтеся в безпечних місцях», — поінформував Артем Кобзар.
А по Харкову російські окупанти запустили «Шахед». Влучання було зафіксовано в Шевченківському районі. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що дрон влучив поміж житлових будинків у приватному секторі.
«Шахед» влучив поміж приватними будинками. Пошкоджено кілька обійсть. Пожежі немає. На дану хвилину, на щастя, без жертв та постраждалих", — йдеться у повідомленні після опівночі.
А на передовій Сили оборони гідно відповіли ворогу за його підступні атаки, «відмінусувавши» ще 1430 загарбників.
Відзначимо, що напередодні загарбники вдарили дронами по Одещині, а наші дрони дістали до Підмосков’я.264
Читайте нас у Facebook