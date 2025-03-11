Росіяни масовано атакували безпілотниками Одесу та отримали у відповідь наліт дронів на москву та підмосков'я (фото, відео)

У ніч проти 11 березня під масованою атакою російських дронів-камікадзе знов перебувала Одещина та обласний центр.

Загалом, за даними командування Повітряними силами ЗСУ, ворог застосував балістичну ракету «Іскандер-М» з району Таганрога та 126 ударних БпЛА типу Shahed й безпілотники-імітатори різних типів з шести напрямків.

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Станом на 08:00 підтверджено збиття балістичної ракети та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях. 35 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Сумщина, Київщина та Одещина.

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Так, за інформацією керівника ОВА Олега Кіпера, в Одесі горіли приватний будинок та резервуар з пальним. Також виникла пожежа на складі дитячих іграшок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Цієї ночі було гучно й на території країни-агресорки росії, деякі регіони якої, в тому числі й столичний, атакували безпілотники. В мо рф стверджують, що відбили атаку аж 337-ми українських безпілотних літальних апаратів: 91 — над територією Курської області, 38 — над територією Брянської області, 25 — над територією Рязанської області, 10 - над територією Калузької області, по 8 — над територією Липецької та Орловської областей, 6 — над територією Воронезької області та 3 БпЛА — над територією Нижегородської області.

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А мер москви Сергій Собянін заявляв, що «відбито наймасовішу атаку» і що «на підльоті до міста збито 74 БпЛА, а на різних рубежах — сотні бойових безпілотників». Зокрема, був атакований й аеропорт «Домодєдово», на стоянці якого палали автівки.

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Місцеві мешканці викладали у мережу відео з пожежами, які виникли внаслідок роботи російської ППО у Підмосков'ї.

Нагадаємо, що днями росіяни застосували проти Україні 261 засіб нападу з повітря — балістичні та крилаті ракети, а також дрони-камікадзе. Після тривалого перериву ворог випустив «Калібри» та піднімав у небо стратегічну авіацію.

Фото ДСНС

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