Помер знаменитий ексгравець НБА, який став мільярдером (фото)

Знаменитий ексбаскетболіст НБА Джуніор Бріджмен помер у віці 71 року, повідомляє офіційний сайт найсильнішої ліги світу. Раніше не стало легенди НБА, який усиновив чотирьох дітей і володів дев'ятьма мовами.

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Колишньому гравцю «Мілуокі Бакс» (1988 року клуб навічно вивів з обігу 2-й ігровий номер Бріджмена) та «Лос-Анджелес Кліпперс», який відіграв у НБА 12 сезонів, став погано під час благодійного заходу в одному з готелів його рідного Луїсвілла. Лікарі не змогли його врятувати.

Джуніор Бріджмен прославився також тим, що став одним із найуспішніших бізнесменів серед колишніх спортсменів. Його статки оцінюються в 1,4 мільярда доларів.

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Першою великою інвестицією ексгравця НБА став ресторан швидкого харчування, який швидко став надзвичайно успішним. Потім він почав розширюватися, ставши одним з найбільших власників ресторанних франшиз у США. Пізніше він розвинув свій бізнес до ще більших масштабів, у тому числі ставши власником заводу з розливу Coca-Cola, гольф-клубу, а також журналів Ebony та Jet. Минулого року мільярдер Бріджмен став співвласником «Мілуокі Бакс», викупивши 10 відсотків акцій рідного клубу.

«Все, що він робив, я намагався робити сам, наслідувати його приклад… Його смерть боляче ранила мене, тому що він був тим, на кого я рівнявся. Якби не Бріджмен, я не знав би, що робити, з чого почати. Він розповів мені секрети, він відкрив книгу і став моїм дуже близьким другом», — заявив легенда НБА Шакіл О'Ніл.

У Джуніора Бріджмена залишилися дружина Доріс, а також діти — Еден, Джастін та Раян.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексгравець НБА, якого підозрювали у вбивстві вагітної подруги, помер у день свого ювілею.

Фото НБА, Courier Journal

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