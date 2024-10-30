Ексгравець НБА помер у день свого ювілею: його підозрювали у вбивстві вагітної подруги

Колишній гравець клубів НБА «Нью-Йорк Нікс» та «Фінікс Санз», а також іспанської «Барселони» Джеррод Мустаф помер у день свого 55-річчя, повідомляє The Baltimore Sun. Причина смерті ексбаскетболіста не відома. Раніше не стало олімпійського чемпіона, якого НБА увічнила на своєму логотипі.

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Мустаф був обраний «Нью-Йорком» у першому раунді драфту-1990 і провів у найсильнішій лізі світу — з 1990 по 1994 рік — чотири сезони (три з них — за «Фінікс»).

Джеррод Мустаф відіграв у НБА чотири сезони

У Європі Джеррод Мустаф грав за «Барселону», з якою став чемпіоном Іспанії, ПАОК, «Страсбур», «Париж» та «Проком».

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Понад 20 років Мустаф боровся з підозрами у тому, що він винен у вбивстві своєї вагітної дівчини Алтеї Хейс. Щоправда, суд так і не довів, що Джеррод брав участь у її вбивстві, тож його виправдали. Але його двоюрідний брат отримав довічне ув'язнення.

22 липня 1993 року, коли Мустаф виступав за «Фінікс», Алтея була вбита у своїй квартирі в Арізоні. Американські ЗМІ писали, що вона вагітна і що баскетболіст запропонував їй зробити аборт, але вона відмовилася.

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У ніч вбивства Алтея зателефонувала своєму другові і сказала йому, що двоюрідний брат Джеррода, Лавоні Вутен, перебуває в її квартирі, і що вона його боїться. Поліцейський показав, що бачив Мустафу і Вудена біля її квартири в ніч вбивства. Було розпочато розслідування, суд тривав три роки, і Вутен був визнаний винним у вбивстві та відправлений до в'язниці на все життя.

У Джеррода Мустафа залишився 19-річний син Джейден, який також будує баскетбольну кар'єру.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легенда НБА, який усиновив чотирьох дітей та володів дев'ятьма мовами.

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