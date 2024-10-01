Помер легенда НБА, який усиновив чотирьох дітей та володів дев'ятьма мовами (фото, відео)

Один із найкращих баскетболістів НБА всіх часів Дікембе Мутомбо помер в оточенні сім'ї у віці 58 років після тривалої боротьби з пухлиною головного мозку, повідомляє найсильніша ліга світу. Раніше не стало олімпійського чемпіона, якого НБА увічнила на своєму логотипі.

ВІДЕО ДНЯ

Уродженець Демократичної Республіки Конго Мутомбо провів у НБА 18 сезонів, граючи за «Денвер», «Атланту», «Х'юстон», «Філадельфію», «Нью-Йорк» і по праву вважаючись одним із найкращих блокуваотників в історії ліги (Мутомбо завершив кар'єру з 3289 блок-шотами, поступившись за цим показником лише легендарному Хакіму Оладжувону — 3830).

Знаменитий центровий вісім разів брав участь у Матчах зірок НБА, чотири рази ставав найкращим захисником ліги, тричі потрапляв у символічну команду ліги, а у 2015 році був введений до Зали слави.

РЕКЛАМА

У 1997 році, легенда баскетболу, який володів англійською, французькою, іспанською, португальською, лубу, лінгала та ще трьома африканськими мовами, заснував Фонд Дікембе Мутомбо, що побудував лікарню на 170 ліжок у Кіншасі (у цій установі пройшли лікування майже пів мільйона людей, незалежно від їхньої спроможністі платити за надані послуги).

У шлюбі з дружиною Роуз баскетболіст виховав трьох синів. А ще чотирьох дітей — племінників та племінниць Роуз — подружжя всиновило після смерті їхніх батьків.

РЕКЛАМА

До речі, у 2016 році Мутомбо перебував у літаку, що приземлився в аеропорту «Залембек» у Брюсселі під час теракту, внаслідок якого загинуло понад десяток людей та понад 200 отримали поранення.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній тренер збірної України з баскетболу помер незадовго до ювілею.

РЕКЛАМА

Фото NBA

245

Читайте нас у Facebook