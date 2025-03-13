Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Запоріжжя та Дніпра (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Агресор знову масовано атакував Дніпропетровщину безпілотниками. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«У Дніпрі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа. Осколкові поранення отримала 52-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. Інфраструктура понівечена і в Самарівському районі. Там також є займання. Крім цього, знищена автівка, ще кілька — пошкоджені. Понівечений і багатоквартирний будинок, адмінбудівля, господарські споруди. Наслідки продовжуємо уточнювати. Бив ворог і по Нікопольщині. Застосовував дрони-камікадзе і важку артилерію. Потерпали Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували. Побита господарська споруда», — йдеться у повідомленні.

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Також він повідомив, що сили ППО знищили на Дніпропетровщині 11 БпЛА.

«У Дніпрі, за уточненою інформацією, пошкоджені багатоповерхівки. Побиті щонайменше 100 вікон. Зайнялися й гаражі. Обстеження території триває. Вранці гучно було і в Синельниківському районі. Там також понівечена інфраструктура. Попередньо, загиблих і поранених немає», — додав він.

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В «Укрзалізниці» повідомили, що через ранкові ворожі атаки на енергообʼєкти залізниці на Дніпропетровщині спостерігатимуться зміни в русі кількох поїздів.

«Поїзд № 86 Львів — Запоріжжя відправився з Дніпра з затримкою; поїзд № 72 Львів — Павлоград прямуватиме зміненим маршрутом через станцію Синельникове-2 замість станціі Самар-Дніпровський. Резервні тепловози в регіоні вже готуються підхоплювати за необхідністю поїзди, всі затримки оперативно можна дивитись на https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/», — йдеться у повідомленні.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що російські терористи вбили ще одну цивільну людину у Херсоні.

«Внаслідок артобстрілу 42-річна жінка отримала травми, несумісні з життям. Співчуття рідним та близьким загиблої», — йдеться у повідомленні.

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Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, росія обстріляла Херсонщину керованими авіабомбами.

«12 березня 2025 року в період із 22:40 до 23:03 російські війська завдали авіаударів 10 керованими авіабомбами по Херсонщині. У Херсоні внаслідок влучання авіабомб пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає. Вже 13 березня 2025 року, близько 00:50, війська рф здійснили артилерійський обстріл обласного центру. Унаслідок цього загинула 42-річна цивільна особа, яка перебувала у будівлі. Також близько 06:00 окупанти вкотре скинули вибухівку з дрона на цивільне авто, внаслідок чого постраждав 60-річний чоловік», — йдеться у повідомленні.

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що під ранок росіяни атакували обласний центр «шахедами».

«Пошкоджений будинок та адмінбудівля об’єкта інфраструктури — такі наслідки атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя. Під ранок росіяни атакували обласний центр „шахедами“. Попередньо, люди не постраждали. Є пошкодження приватного будинку та адмінбудівлі об’єкта критичної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

Від обстрілів росіян постраждала і Сумщина. Як повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, вночі, 13 березня в Охтирській громаді три ворожих «Шахеда» впали на територію гаражного кооперативу.

«Попередньо, люди не постраждали. Сталося загоряння близько 20 гаражів. Пожежу оперативно локалізовано пожежно-рятувальними підрозділами. Наслідки атаки росіян уточнюються», — йдеться у повідомленні.

За даними Київської міської військової адміністрації, повітряна тривога вночі в столиці лунала протягом 3 годин 1 хвилини — з 23:39 до 02:41.

«На підступах до столиці було зафіксовано 18 ворожих БпЛА. 12 з них знищено засобами ППО, решта — локаційно втрачені або покинули повітряний простір. Інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків — відсутня», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», днями росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Запоріжжя та багатоповерхівкам у Дружківці.

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