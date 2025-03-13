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Наука та технології

Технології проти кібератак: головні виклики та стратегії захисту на Київському Міжнародному Форумі з кібербезпеки

17:19 13 березня 2025
Київський Міжнародний Форум з кібербезпеки

Як Україна зміцнює цифровий захист, обговорили на Київському Міжнародному Форумі з кібербезпеки (Kyiv International Cyber Resilience Forum, KICRF) — провідному щорічному заході у галузі кібербезпеки України та Центрально-Східної Європи.

Форум, який традиційно об'єднує експертів з кібербезпеки, представників державного сектору, бізнесу та міжнародних організацій, є ключовим майданчиком для обговорення стратегій захисту від кібератак і формування спільних дій щодо протидії глобальним цифровим загрозам.

Панельна дискусія KICRF за участі Євгена Владімірова, Артема Скрипника, Романа Соболя, Валерія Кулика-Куличенко та Сергія Галагана

Особлива увага цьогорічного форуму спрямована на виклики, що постали перед Україною в умовах агресивних хакерських атак з боку росії. В рамках заходу відбулася панельна дискусія «Поле кібербитви: як Україна протистоїть російській хакерській атаці», у якій взяли участь провідні експерти з кібербезпеки. Спікерами дискусії стали Євген Владіміров, директор Центру кібербезпеки Національної академії Служби безпеки України; Валерій Кулик-Куличенко, заступник Голови Укртрансбезпеки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації; Роман Соболь, заступник директора департаменту безпеки НАК «Нафтогаз України»; Сергій Галаган, член правління НЕК «Укренерго» та Артем Скрипник, CEO Favbet Tech.

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«В умовах сучасної кібервійни ми розуміємо, що кожна українська компанія, кожен державний орган є потенційною мішенню. За останні два роки ми зіткнулися з безпрецедентним зростанням кількості та складності атак, та водночас — отримали безцінний досвід, який варто поширювати та масштабувати. Саме тому FAVBET Tech сьогодні бере участь у KICRF та разом з іншими компаніями працює над розвитком кіберстійкості України», — зазначив Артем Скрипник.

Цього року IT-компанія FAVBET Tech підтримала захід та стала партнером KICRF, що є продовженням зусиль з розвитку кібербезпеки в Україні та розширення співпраці для боротьби з цифровими загрозами. З 2022 року компанія є частиною української цифрової армії, бере участь у розробці ПЗ для потреб війська, а з 2024 — є партнером ГО «Кіберполк», що займається військово-інформаційними операціями та підготовкою фахівців з кібербезпеки.

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