FAVBET Tech взяла участь у Загальних зборах Асоціації «IT Ukraine»

Українська технологічна компанія FAVBET Tech взяла участь у Загальних зборах Асоціації «ІT Ukraine», що відбулися у грудні 2024 року. Захід об'єднав понад 200 компаній-учасниць, які підбили підсумки року та окреслили плани на майбутнє.

ВІДЕО ДНЯ

СЕО FAVBET Tech, Артем Скрипник, виступив із вітальним словом, підкресливши важливість співпраці в межах Асоціації для розвитку ІТ-індустрії України.

Фото: Артем Скрипник, СЕО FAVBET Tech

«Спільні зусилля та обмін досвідом між компаніями-учасницями Асоціації 'IT Ukraine' є ключовими для зміцнення позицій українського ІТ на глобальному ринку. Ми пишаємося тим, що є частиною цієї спільноти та активно долучаємося до ініціатив, спрямованих на розвиток галузі», — зазначив Артем Скрипник, СЕО FAVBET Tech.

РЕКЛАМА

IT Ukraine Association

FAVBET Tech приєдналася до Асоціації «ІT Ukraine» у 2022 році та відтоді є активним учасником її заходів. Зокрема, у вересні 2024 року компанія виступила партнером IT Ukraine GR Conference 2024, де Артем Скрипник модерував панельну дискусію на тему «Епоха ШІ та інших інновацій: вплив технологій на регулювання інтелектуальної власності».

РЕКЛАМА

FAVBET Tech продовжує підтримувати ініціативи Асоціації, спрямовані на розвиток ІТ-галузі в Україні, та планує й надалі брати активну участь у спільних проєктах.

На фото у заголовку Марія Шевчук, виконавча директорка IT Ukraine Association

РЕКЛАМА

17

Читайте нас у Facebook