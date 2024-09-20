Вплив технологій на регулювання інтелектуальної власності: у FAVBET Tech підбили підсумки IT Ukraine GR Conference 2024

12 вересня у Києві відбулася найбільша галузева конференція з ІТ-праву — IT Ukraine GR Conference 2024, організована IT Ukraine Association. Цей захід зібрав представників держави, бізнесу, юристів, фінансистів, HR-фахівців та інших експертів для обговорення актуальних питань ІТ-права та Government Relations. Українська технологічна компанія FAVBET Tech виступила партнером заходу, а її CEO Артем Скрипник модерував панельну дискусію на тему «Епоха ШІ та інших інновацій: вплив технологій на регулювання інтелектуальної власності».

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У ході заходу учасники обговорили п'ять ключових напрямів: інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС, цифрову трансформацію, епоху штучного інтелекту, оподаткування для ІТ-бізнесу, а також інвестиції та M&A у IT-секторі.

Панельна дискусія під модеруванням Артема Скрипника була присвячена викликам у сфері захисту інтелектуальної власності за умов швидкого технологічного розвитку. Серед основних тем обговорення можна назвати:

Вплив штучного інтелекту на авторські права та патентне право, питання регулювання інтелектуальної власності.

Як захистити дані за допомогою інструментів права інтелектуальної власності

Нові підходи до регулювання інтелектуальної власності у цифрову еру.

Раніше повідомлялося, що українська кіберспортивна організація FAVBET Team, яка входить до групи компаній FAVBET, що допомагають ЗСУ, оголосила про перехід в основний ростер команди з CS2 Макса «Marix» Кугенера.

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