41.18 / 41.74 45.93 / 46.65
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Наука та технології

Вплив технологій на регулювання інтелектуальної власності: у FAVBET Tech підбили підсумки IT Ukraine GR Conference 2024

11:22 20 вересня 2024
IT Ukraine GR Conference 2024

12 вересня у Києві відбулася найбільша галузева конференція з ІТ-праву — IT Ukraine GR Conference 2024, організована IT Ukraine Association. Цей захід зібрав представників держави, бізнесу, юристів, фінансистів, HR-фахівців та інших експертів для обговорення актуальних питань ІТ-права та Government Relations. Українська технологічна компанія FAVBET Tech виступила партнером заходу, а її CEO Артем Скрипник модерував панельну дискусію на тему «Епоха ШІ та інших інновацій: вплив технологій на регулювання інтелектуальної власності».

У ході заходу учасники обговорили п'ять ключових напрямів: інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС, цифрову трансформацію, епоху штучного інтелекту, оподаткування для ІТ-бізнесу, а також інвестиції та M&A у IT-секторі.

Панельна дискусія під модеруванням Артема Скрипника була присвячена викликам у сфері захисту інтелектуальної власності за умов швидкого технологічного розвитку. Серед основних тем обговорення можна назвати:

  • Вплив штучного інтелекту на авторські права та патентне право, питання регулювання інтелектуальної власності.
  • Як захистити дані за допомогою інструментів права інтелектуальної власності
  • Нові підходи до регулювання інтелектуальної власності у цифрову еру.

Раніше повідомлялося, що українська кіберспортивна організація FAVBET Team, яка входить до групи компаній FAVBET, що допомагають ЗСУ, оголосила про перехід в основний ростер команди з CS2 Макса «Marix» Кугенера.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
24

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Застосування серветки

Висохли вологі серветки? Не проблема: їх можна легко «реанімувати»

залишена зброя та військова форма

Київ буде змушений припинити вогонь: чого побоюються союзники України

карти

Левам — «Сонце», Водоліям — «Зірка», Стрільцям — «Імператриця»: Таро-прогноз на 20 вересня

Місяць та дерево

Ризикують втратити все: для трьох знаків зодіаку нинішній коридор затемнень може стати коридором нещасть

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту