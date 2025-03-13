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Новий тренд — скранч із застібкою-блискавкою: неймовірно зручно

22:26 15 березня 2025
скранч із застібкою-блискавкою

Скранч — м'яка широка гумка для волосся. Зараз цей аксесуар на піку популярності. Він може бути з шовку, сатину чи оксамиту. Скранчі відрізняються розміром. Чим більше на скранчі тканини, тим він красивіше виглядає на волоссі. У багатьох модниць зараз є цілі колекції скранчів — різних кольорів, фактур, брендів.

Скранч із застібкою-блискавкою — новий тренд. Це дуже зручний аксесуар для волосся під час занять спортом. Наприклад, ви займаєтеся бігом на стадіоні і покласти серветку або купюру вам нема куди. Скранч із застібкою-блискавкою вам допоможе.

До речі, носити скранч можна не тільки на волоссі, але і як браслет на руці. Тоді він стає ще функціональнішим. Скранч із застібкою-блискавкою в якомусь сенсі навіть нагадує креативний гаманець.

Такий скранч може бути чудовим презентом для модниць. Часто ці аксесуари вкладають у коробку з іншими подарунками — цукерками, чашкою, блокнотом.

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Вибираючи скранч для себе, подумайте, з яким одягом будете його поєднувати. Такий підхід допоможе створити ідеальний образ.

Раніше відомий дизайнер Андре Тан назвав головні кольори весняно-літнього сезону 2025 року.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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