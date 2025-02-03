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Модний скранч-2025: який вибрати та з чим носити

22:26 3 лютого 2025
скранч

Скранч — широка м'яка гумка для волосся, яку спочатку використовували спортсменки. Сьогодні цей аксесуар — один з актуальних у гардеробі. Особливо ефектний вигляд має скранч з м'якого шовку. Він ідеально підходить для зав'язування волосся у вільний хвіст. Може використовуватись як щодня, так і для особливих випадків.

Якщо говорити про колірні рішення, скранчі можуть бути і непомітних, і яскравих відтінків.

Дуже ефектні скранчі в модному відтінку мокко мус і пасуватимуть практично до будь-якого тону волосся.

Скранч також може бути з велюру, плюшу, екошкіри. Підбираючи аксесуар, враховуйте, як він поєднується з вашим вбранням.

Скранч можна носити також як браслет — наприклад, доповнивши його браслетом з намистин.

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Цей аксесуар — гарне доповнення до будь-якого подарунка. Наприклад, чудовий вигляд матимуть у коробочці парфуми та скранч, сережки та скранч, шоколад та скранч… І навіть без доповнень скранч може бути чудовим подарунком, якщо це ексклюзивна авторська робота. Але дарувати його потрібно лише тим, хто носить такі речі.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про ще один тренд 2025 року — фантазійні брошки у вигляді квітів.

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Фото Ольги Сметанської

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