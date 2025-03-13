«Просто вау!»: названі головні кольори сезону

Популярний дизайнер Андре Тан, який назвав весняні тренди одягу, розповів, які саме кольори будуть головними навесні та влітку 2025 року. За словами Андре це будуть яскраві та соковиті відтінки. Про це дизайнер написав на своїй сторінці у соціальній мережі й виклав світлини з прикладами поєднання актуальних кольорів.

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«У сезоні весна-літо 2025 на нас чекають соковиті відтінки, натхненні природою, та яскраві акценти, — написав Андре. — І, як на мене, ці відтінки — просто вау, у них відчувається життя!»

Дизайнер наголосив, що за висновками Pantone у сезоні весна-літо будуть в тренді сім кольорів, назви яких звучать дуже поетично: незабутній синій, туманні чорнобривці, лаймовий крем, крокус, білий виноград, висівки та апельсинова прохолода.

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Підписники поділилися своїми враженнями від головних кольорів.

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«Дуже гарно, кольори — просто насолода для очей, — написали у відповідь. — Особливо підбірка „білий виноград“ прям енергетичний коктейль».

«Висівки, в цьому році мене щось тягне на всі відтінки коричневого», — зауважили у коментарях.

«Туманні чорнобривці, тобто жовтий колір — це завжди буде моя любов, — зізналися у мережі. — Незабутній синій останнім часом полюбила, туфлі того кольору вже є в моєму гардеробі!»

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Раніше був названий головний тренд весни та літа.

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