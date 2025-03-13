11 березня на перемовинах американської та української делегацій у Саудівській Аравії сторони, зокрема, домовились про запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню. За взаємною згодою сторін його можна буде продовжити.

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Ця пропозиція була передана російській стороні і, за словами дипломатів, «м'яч опинився на полі росії». Протягом кількох днів господар кремля зберігав мовчання і ось уперше висловився з приводу запропонованого перемир'я. Так, роспаблики пишуть, що путін заявив: «Сама собою ідея закінчити цей конфлікт мирно нами підтримується». І додав, що не відкидає обговорення питання ідеї перемир'я з американським лідером Дональдом Трампом.

Однак відразу ж додав, що є деякі «але». Мовляв, лінія фронту складає не одну тисячу кілометрів, і не зрозуміло, хто і як визначатиме — чи були порушення перимирія чи ні. А ще російського диктатора не влаштовує, що у разі припинення вогню Україна продовжить отримувати озброєння та проводити мобілізацію.

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«Типова поведінка росії в міжнародній політиці: «Ми готові припинити вогонь, але є «нюанси». Важливо розуміти, що інформаційна стратегія росії буде спрямована в будь-якому випадку на те, щоб звинувачувати Україну в їхніх же порушеннях, висуватиме дивні вимоги і робити все так само, як було під час Мінську. Це їхня тактика була і є — брехати та звинувачувати», — прокоментував заяви президента росії керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Тим часом у мережі з'являються перші повідомлення із реакцією на заяви путіна з боку Трампа. Так, блогер Роман Шрайк пише, що американський президент назвав заяву путіна «багатообіцяючою, але вона не повною».

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Дональд Трамп також зазначив, що «хотів би бачити припинення вогню з боку росії», і що «готовий поговорити з путіним». Він додав, що сторони, зокрема, обговорюють майбутню долю «великої електростанції». Не виключено, що йдеться про Запорізьку АЕС.

Раніше журналіст Юрій Бутусов заявляв, що якщо США та ЄС залишать військову допомогу на рівні 2024-го року та збільшать фінансову допомогу для озброєння України сучасними дронами, РЕБ, РЕР та зв'язком, то Україна створить протягом року справжній фронт дронів та антидронів, і російська піхота знищуватиметься у необхідній для перемоги кількості. За його словами, господар кремля може погодитись на перемир'я лише тоді, коли зрозуміє, що Україну військовим шляхом йому не перемогти.

Фото — скріншот

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