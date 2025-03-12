путін знає, що його умови щодо України не будуть виконані: в цьому впевнені західні представники з безпеки

Західні представники з безпеки кажуть, що президент путін не має наміру йти на компроміс у вимогах щодо територій, миротворців і нейтралітету України на будь-яких мирних переговорах.

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путін висунув «максималістичні» вимоги напередодні переговорів, які, як він знає, будуть неприйнятними для українців та інших європейців, і готовий продовжувати війну, якщо він не досягне своїх цілей, пише Bloomberg.

Оцінка намірів глави кремля ставить під сумнів те, що він серйозно налаштований на переговори про реалістичне та довготривале мирне врегулювання з Україною, і суперечить поглядам президента Дональда Трампа, що путін хоче миру.

Західні представники з безпеки заявили, що президент рф не має наміру йти на компроміс у вимогах щодо землі, миротворців і нейтралітету України на будь-яких мирних переговорах, що ускладнює зусилля президента Дональда Трампа щодо досягнення надійного врегулювання.

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Російський лідер готовий продовжувати війну, якщо він не досягне своїх цілей, заявили офіційні особи, які побажали не називати своїх імен, обговорюючи питання, які не були оприлюднені.

Минулого тижня агентство Bloomberg повідомило, що росія висловила готовність обговорити тимчасове перемир'я з такими умовами, як визначення складу будь-яких миротворчих сил. Давні вимоги росії включають зобов’язання України до нейтралітету, міжнародне визнання претензій москви на анексовані території та спротив європейським миротворцям.

Ці цілі суперечать умовам «справедливого та тривалого миру», як це було окреслено союзниками США, включаючи прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона. Вони намагалися зібрати «коаліцію бажаючих», щоб забезпечити будь-яке перемир’я.

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Оцінка західних силовиків свідчить про те, що путін не бачить стимулу відмовлятися від жорсткої позиції, яка тривалий час формувала підхід його країни до України, незважаючи на обіцянку Трампа покласти край війні.

У зверненні до російських дипломатів у червні минулого року путін зазначив, що вимагатиме міжнародного визнання претензій москви на анексовану українську землю, яка включає території, що не контролюються його військами. Від початку вторгнення він казав, що хоче «демілітаризації» України, маючи на увазі, що він прагнутиме обмежити її власну армію.

путін наполягав на тому, щоб Україна офіційно взяла на себе зобов’язання дотримуватися нейтралітету та відмовилася від своєї заявки на членство в НАТО.

Раніше «ФАКТИ» писали, про що домовились США та Україна на переговорах у Саудівській Аравії.

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