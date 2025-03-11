Пауза в обміні розвідданими та наданні військової допомоги скасована: про що домовились США та Україна на переговорах у Саудівській Аравії

Сьогодні в Саудівській Аравії відбулася зустріч між представниками США та України, спрямована на відновлення миру в Україні. Перемовини, які тривали близько дев'яти годин, завершилися значним проривом. Про це йдеться в спільній заяві США та України за результатами зустрічі делегацій.

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Українська делегація висловила вдячність президенту США Дональду Трампу, Конгресу та американському народу за підтримку, яка дозволила досягти відчутного прогресу в цьому напрямку. Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Під час переговорів сторони домовилися про запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін. США, своєю чергою, підтвердили, що взаємність з боку російської сторони є критичним елементом для досягнення довгострокового миру.

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив: «Ми запропонували Україні негайне припинення вогню, і вони погодилися. Україна зробила позитивний крок, і ми сподіваємося, що російська сторона відповість взаємністю. М’яч тепер на боці росії».

Делегації також обговорили важливість гуманітарних ініціатив, зокрема обмін військовополоненими, звільнення цивільних осіб та повернення примусово переміщених дітей під час режиму припинення вогню. Крім того, були висунуті пропозиції щодо довгострокових гарантій безпеки України, які обговорювалися під час зустрічі.

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Як зазначив радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц, делегація України представила «конкретні кроки та пропозиції» щодо завершення війни. Він підкреслив, що у Джидді обговорили гарантії, які Україна матиме для довгострокової безпеки.

На завершення президенти двох країн домовилися укласти угоду про співпрацю в розробці критичних мінеральних ресурсів в Україні, що має зміцнити економічний стан України та гарантувати її безпеку.

Раніше «ФАКТИ» цитували заяву віцепрезидента США про те, що найкращою гарантією безпеки України є фінансова зацікавленість у цьому США.

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