Знаменитий ексворотар «Партизана» та збірної Сербії наклав на себе руки (фото, відео)

Колишній воротар «Партизана» та збірної Сербії з футболу 47-річний Радіша Іліч наклав на себе руки, стрибнувши з балкона свого багатоквартирного будинку в місті Баїна-Башта, повідомляє kurir.rs. Раніше рахунки з життям звела волейболістка збірної росії.

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Сусіди знаменитого футболіста вважають, що він міг наважитися на фатальний вчинок через сімейні проблеми.

Найбільших успіхів у своїй кар'єрі Радіша Іліч досяг у воротарському светрі «Партизана», за який він виступав з 1998 до 2003, а потім з 2010 по 2013 рік. За цей час воротар виграв п'ять чемпіонських титулів та два Кубки Сербії.

Один із найпам'ятніших матчів за белградців Іліч провів улітку 2010 року, коли разом із «Партизаном» пробився до групового турніру Ліги чемпіонів. У серії післяматчевих пенальті з «Андерлехтом» у Брюсселі (ігровий час в обох зустрічах завершився — 2:2), голкіпер «Партизана» тричі завадив суперникам реалізувати 11-метрові удари.

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Також у кар'єрі воротаря значилися виступи на батьківщині за «Борац» та ОФК, у Румунії — за «Націонал» та у Греції — за «Пансерраїкос».

У лютому 2008 року Ілич здійснив свою мрію, зігравши за збірну Сербії у товариському матчі проти македонців (1:1).

Після завершення кар'єри Радіша Іліч працював тренером воротарів у рідному «Партизані» та у збірній країни.

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Радіша Іліч працював у штабі збірної Сербії під керівництвом Славолюба Мусліна

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний футболіст Луїс Суарес врятував людину від самогубства.

Фото ФК «Партизан»

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