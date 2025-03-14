В центрі Одеси застрелили активіста Ганула: нападника шукають

У п 'ятницю, 14 березня, в центрі Одеси застрелили чоловіка. Ймовірно, йдеться про одеського активіста Дем'яна Ганула, який раніше повідомляв, що росіяни обіцяли нагороду за напад на нього.

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Так, в поліції Одещини повідомляють, що невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста. Інформація про це надійшла правоохоронцям на спецлінію 102 сьогодні близько 10:30.

«Стрілець з місця злочину втік. Потерпілий загинув. Всі обставини скоєного наразі встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти. Вживаються заходи щодо затримання зловмисника», — йдеться у повідомленні.

В Одесі застрелили Дем'яна Ганула. Фото з тг-каналу "Х..я Одеса"

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В поліції імені загиблого не називали, але народний депутат Олексій Гончаренко пише про заяву міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, яку він зробив під час засідання парламенту, взяв розслідування вбивства Демʼяна Ганула під особистий контроль.

Одеського активіста Ганула застрелили ранком 14 березня. Фото тг-канала "Х...я Одеса"

«Також міністр внутрішніх справ повідомив, що Центральним апаратом Нацполіції сформована слідча оперативна група з кращих працівників, які вже виїхали до Одеси. До Одеси виїхав і голова Національної поліції», — додав він.

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Пізніше міністр повідомив, що у справі «є конкретні зачіпки», та додав, що стрілець НЕ був одягнутий у військову форму.

Тим часом місцеві канали публікують фото чоловіка, який міг стріляти в активіста.

В Одесі шукають стілка, якив вбив активіста Ганула. Фото тг-канала "Х...я Одеса"

Дем'ян Ганул — громадський діяч, волонтер, блогер, засновник і керівник ГО «Вуличний фронт». Брав участь в Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил у 2014 році. До 2016 року був керівником силового блоку Правого Сектору в Одесі. Після виходу з лав ПС організував ГО, брав участь у демонтажах радянських пам'ятників, протестах щодо незаконної забудови міста, а також був зоозахисником.

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Свого часу він розповідав, як «покарали» фітнес-тренера, який образив військового.

Фото поліції

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