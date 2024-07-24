Росіяни призначили нагороду за напад на відомого одеського активіста, який просить захисту у СБУ

Одеський активіст Дем'ян Ганул, який нещодавно розповідав про фітнес-тренера, який образив військових із ТЦК та СП, повідомив, що росіяни обіцяють нагороду за напад на нього.

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«Цього року басманний суд москви заочно арештував мене, за кількома статтями кримінального кодексу рф. Після останніх акцій із захисту честі військових ЗСУ, я отримую чимало погроз, вчора російські канали злили в мережу особисту інформацію про моїх рідних. Почалася ціла психологічна атака на мою сімʼю. На різних російських інформаційних ресурсах оголосили про нагороду за напад на мене 5 000 $ - 10 000 $», — пише він на своїй сторінці у соцмережах.

Ганул зазначає, що наразі російська агентура «дуже вільно себе почуває в Україні», про це свідчать регулярні підпали автомобілів ЗСУ та жахливе вбивство мовознавиці Ірини Фаріон у Львові.

«Враховуючи усі ризики, сьогодні я направив відповідні заяви на імʼя начальника СБУ в Одеській області Віктора Доровського та начальника головного управління поліції в Одеській області Івана Жука. Прошу їх негайно розглянути, та застосувати відповідні процесуальні заходи. Зараз я потребую допомоги держави, я хочу мати змогу захистити себе та своїх рідних», — додав він.

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Нагадаємо, що слідчі, які займаються справою щодо вбивства Ірини Фаріон у Львові, розглядають кілька версій, не відкидаючи й «російський слід».

До речі, у тому ж Львові правоохоронці затримали юнаків, які шукали «легких грошей» на сторінках російських телеграм-каналів та підпалювали автівки військових.

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Фото зі сторінки Дем'яна Ганула у соцмережах

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