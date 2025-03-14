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Забуде про Mercedes надовго: суд арештував фігуранта резонансного ДТП в Києві

16:23 14 березня 2025
Підозрюваний в суді. Фото Київської міської прокуратури

Тиждень тому біля станції метро «Чернігівська» у Києві сталася резонансна подія — водій, тікаючи від патрульних, протягнув одного з них на дверцятах свого авто кілька десятків метрів.

Зараз йому вже обрали запобіжний захід в суді, а саме тримання під вартою строком на 60 днів без альтернативи застави.

Офіційно 42-річного чоловіка підозрюють у заподіянні працівникові правоохоронного органу побоїв та легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України).

У прокуратурі нагадали, що підозрюваного, який перебував за кермом автомобіля марки «Mercedes-Benz», патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху.

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«З метою уникнення адміністративної відповідальності водій поїхав, протягнувши патрульного поліцейського на дверях свого автомобіля 20 метрів, внаслідок чого правоохоронець отримав тілесні ушкодження. Після цього чоловік намагався переховуватись, однак був затриманий працівниками поліції», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Також там додали, що підозрюваний неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, а також притягався до кримінальної відповідальності за ДТП та інші злочини.

А «ФАКТИ» раніше розповіли про ТОП-5 помилок, які роблять й законослухняні водії при зустрічі з патрульними.

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