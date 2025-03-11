Стрілянина біля станції метро «Чернігівська» у Києві: поліція розповіла, що сталося (відео)

В Києві, де нещодавно поліцейські встановили молодиків, які неадекватно поводилися на дорозі, розкидали долари та слухали пісню «Я русский», розшукують водія автомобіля Mercedes, який втік від правоохоронців — відповідне відео шириться мережею.

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В патрульній поліції Києва повідомляють, що у Дніпровському районі столиці інспектори зупинили автівку, керманич якої порушив правила дорожнього руху.

«Під час перевірки документів чоловік поводився агресивно, намагався здійснити наїзд на працівників поліції та поїхав з місця події. Для припинення протиправних дій, згідно з п. 7 ч. 4 ст. 46 Закону України „Про Національну поліцію“, інспектор здійснив один постріл у напрямку транспортного засобу, проте водій Mercedes продовжив рух», — зазначили в поліції.

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Наразі правоохоронці розшукують порушника. За деякими даними, все це відбувалося неподалік від станції метро «Чернігівська».

Нагадаємо, що раніше столичні правоохоронці розкрили злочин — вуличну сварку, яка переросла в стрілянину та закінчилася вбивством.

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Фото — скріншот

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