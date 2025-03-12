Стрімко «вистрибувати» з авто не варто: названо ТОП-5 помилок водіїв при зупинці патрульними

Багато українських водіїв добре усвідомили, що права у руки патрульним краще не передавати. В той же час вимоги правоохоронців не можна ігнорувати, тому кращим виходом у даній ситуації буде показати документ на відстані — так потім не доведеться довго прохати повернути посвідчення, і уникнути штрафу.

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В той же час це може бути не єдиною помилкою, яку можуть допустити водії у стресовій ситуації при зупинці поліцією, пише «Автотема».

Насамперед не варто ігнорувати вимогу про зупинку. Спроба втекти або сховатися може призвести до переслідування, збільшення штрафу чи навіть кримінальної відповідальності. Якщо вас зупинили, потрібно безпечно знизити швидкість і припаркуватися на узбіччі.

Також не варто стрімко виходити з автомобіля без дозволу: раптовий рух може викликати підозру у поліцейського, що в окремих випадках призведе до застосування сили. Найкраще залишатися на місці, тримати руки на видноті та дочекатися подальших вказівок.

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Наступний момент: на вимогу патрульних потрібно показати документ (посвідчення, техпаспорт чи страховий поліс) — звичайно, не віддаючи в руки. Якщо є сумніви щодо правомірності зупинки, варто уточнити причину, але не ігнорувати законні вимоги.

Також по поширених помилок водіїв фахівці відносять вияв агресії або спроби втекти від поліції після зупинки. Адже грубість чи конфліктна поведінка лише загострять ситуацію, а втеча може бути розцінена як опір поліції. Найкраще зберігати спокій, діяти коректно та, у разі порушення ваших прав, оскаржити дії правоохоронців у встановленому порядку.



Нагадаємо, що українські законодавці постійно піднімають питання про встановлення обов’язку складати спеціальні тести у сервісних центрах МВС після віку у 65 років. І якщо закон буде прийнято, що більшість пенсіонерів будуть змушені проходити додаткові тести і перевірки кожного року, щоб не позбутися прав.

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