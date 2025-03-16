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Яке взуття взяти в поїздку, навіть на два дні: ТОП-5 секретів, які можуть вас здивувати

22:26 17 березня 2025
Яке взуття взяти у поїздку

Вирушаючи в дорогу, навіть на пару днів, доведеться взяти мінімум ТОП-5 речей, які вам завжди знадобляться. І обов'язково візьміть із собою запасне взуття. Багато хто скаже: мовляв, а навіщо? Ми ж і вдома можемо носити ті самі черевики, кросівки або туфлі кілька днів поспіль.

Але дорога — це зовсім інше. Запасна пара дуже врятує вас, якщо ви потрапите під зливу і ваше взуття промокне, якщо раптом несподівано ваше взуття вийде з ладу (наприклад, відірветься підошва) і, нарешті, якщо ви раптом натрете ногу.

Для дороги ідеальне взуття зі спеціальними мембранами, які не дають йому промокнути. Ця технологія не нова, але, як свідчить досвід, люди знають про неї мало.

Не варто одягати в дорогу нове неношене взуття. Адже немає нічого гіршого, ніж натерти ноги.

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Напередодні поїздки уважно огляньте взуття, в якому збираєтесь їхати. Ви можете виявити, що в ньому щось відклеїлося, відірвалося або це скоро станеться. Тоді або віддайте такі туфлі чи кросівки в ремонт, або залиште їх удома.

Зрозуміло, що зуття має підходити до одягу, який ви з собою берете. Раніше ми розповідали, як одягнутися в дорогу міжсезоння, щоб було не спекотно і не холодно, щоб не промокнути під дощем.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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