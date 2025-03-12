ТОП-5 речей, які вам завжди знадобляться в готелі — навіть п’ятизірковому: вони не займуть у багажі багато місця

Щоб подорож особливо в міжсезоння була комфортною, важливо продумати все до дрібниць. Часто люди беруть речі, якими не користуються, а про необхідне забувають.

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Готелі бувають різні: три-, чотири- і п'ятизіркові. У п'ятизірковому вам запропонують халат і набір доглядової косметики, а ось у тризірковому може не бути навіть фена.

Вирушаючи у поїздку, заздалегідь з'ясуйте в готелі наявність тих речей, які вам необхідні. Наприклад, фена, електрочайника, питної води в пляшці. Адже немає нічого гіршого, ніж виявити відсутність фена, коли ви помили голову.

Крім того, деякі речі не завадить узяти із собою, навіть якщо ви збираєтеся зупинитися в п'ятизірковому готелі.

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По-перше, це легкі гумові шльопанці. Тканинні одноразові капці допоможуть вашим ногам висохнути після душу, а ось переміщатися в них по вологій підлозі, тим паче в мокрих, незручно. Якщо в готелі є басейн, гумові шльопанці тим більше необхідні.

По-друге, візьміть із собою чайну ложечку. Вона стане у нагоді вам, якщо ви вирішите поласувати в номері йогуртом, купленим у супермаркеті.

По-третє, покладіть у багаж пару серветок … для прибирання. Уявіть, що ви ненавмисно розлили воду або сік — не рушником же або халатом будете витирати стіл!

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Не зайвим буде також узяти кілька пакетиків улюбленого чаю, а також шампунь у дорожньому форматі на випадок, якщо той, що в готелі, вам не підійде.

Нагадаємо про те, як уникнути поширених гастрономічних помилок туристів.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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