Як одягнутися в дорогу в міжсезоння: ці поради допоможуть уникнути дискомфорту

Подорож у міжсезоння завжди ставить нас перед дилемою: як одягнутися, щоб було не спекотно і не холодно, щоб не промокнути під дощем.

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Перш за все, вас виручить куртка, що отримала назву «сто грамів». Вона позасезонна і невагома. У багажі практично не займе місця. За необхідності, якщо холодно, її можна навіть надіти під пальто.

Дуже виручить у подорожі шарф. Накинувши його на плечі, ви відчуєте, що вам уже не так холодно. Його також можна носити як головний убір. Таким чином вам не буде страшний вітер, який несподівано подув і посилюється.

Обов'язково візьміть із собою змінну пару взуття. Адже в разі дощу ваші черевики або кросівки можуть промокнути, і що тоді? Ви будете змушені сидіти в номері готелю і чекати, поки вони висохнуть. Навіть іти в магазин за покупкою нового взуття в мокрому вам буде вкрай некомфортно.

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До речі, для дороги дуже зручний одяг і взуття з мембранами, що не промокає і має функцію терморегулювання. Зазвичай такий продається у відділах спортивного одягу.

Нагадаємо, що візажистка Анна Баланюк радить завжди брати в дорогу термальну воду для обличчя.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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