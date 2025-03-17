Дніпропетровщина та Полтавщина частково знеструмлені внаслідок нічних ударів ворога (фото, відео)

У ніч проти 17 березня російські загарбники знов завдавали ударів з повітря, у тому числі й по об'єктаї критичної інфраструктури.

За даними командування ПС ЗСУ, ворог застосував 174 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (рф).

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Підтверджено збиття 90 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Ще 70 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

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Так, на Дніпропетровщині перебої в електропостачанні є у Павлоградському, Синельниківському та Нікопольському районах. За інформацією очільника ОВА Сергія Лисака, ППО ЗСУ знищила у небі над регіоном 15 ворожих безпілотників.

На Дніпропетровщині у трьох районах є перебої з електропостачанням. Фото ОДА

«Внаслідок атаки інфраструктура понівечена у Павлоградському районі. А ще — у Синельниківському. Там також побиті приватний будинок, гараж і пожежне авто. Увечері з артилерії агресор поцілив по Покровській громаді, що на Нікопольщині. Знищена господарська споруда, ще одна — пошкоджена. Потрощені приватний будинок і 2 парники», — повідомив він та додав, що усюди — без загиблих та постраждалих.

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В Павлоградському та Синельниківському районах пошкоджена інфраструктура. Фото ОДА

Працювала по ворожих цілях протиповітряна оборона й на Полтавщині. Так, заступник керівника обласної ВА Володимир Когут повідомив, що унаслідок падіння уламків БпЛА були застосовані аварійні відключення електромережі в Кременчуцькому районі.

«Без світла залишились 1035 побутових та 41 юридичний споживач. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання людям. Питання на контролі», — уточнив він. На щастя, в області постраждалих також немає.

Є певні руйнування й на Одещині. Місцеві пабліки пишуть про руйнування складського приміщення, пожежу в нежитловій будівлі та загоряння автівки. За даними «Одесса INFO», були пошкоджені дах та вікна дитячого садка та приватного житлового будинку. Також зафіксовані пошкодження двох тимчасових укриттів, постраждала одна людина.

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А керівник ОВА Олег Кіпер зазначив, що наразі близько 500 абонентів у передмісті Одеси перебувають без електрики через пошкодження енергетичної інфраструктури.

«В Одеському районі пошкоджено дитячий дошкільний навчальний заклад, приватний житловий будинок, магазин та легковий автомобіль. На жаль, постраждала одна людина. Їй надана вся необхідна медична допомога. Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби», — додав він.

В столиці повітряна тривога лунала протягом 2 годин 28 хвилин — з 00:29 до 02:58. За даними КМВА, на підступах до столиці було зафіксовано 37 ворожих БпЛА, 25 з яких знищено засобами ППО, решта — локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

Наразі інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків відсутня.

А на Київщині в Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено скління в квартирі та під’їзді п’ятиповерхового житлового будинку. Також була ліквідована пожежа травяного настилу на площі 0,5 га.

«Чергова неспокійна ніч для Київщини. Ворог атакував область за допомогою БпЛА. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфораструктури не допущено», — зазначили в обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, що напередодні уночі ворожий «шахед» поцілив у житлову багатоповерхівку в Чернигові. Частково зруйновано 2 поверхи. Також в обласному центрі зафіксовано удар по приватному сектору.

Фото зі сторінки Дніпропетровської ОВА

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