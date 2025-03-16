Нічна атака ворога: в Чернігові «шахед» влучив в пʼятиповерхівку

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на неділю, 16 березня, російський ворог вкотре атакував українські міста з неба. Зокрема, в Чернігові ворожий «Шахед» влучив в пʼятиповерхівку, через що виникла пожежа. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

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За його словами, після влучання стався вибух, а на місці вибуху виникла пожежа, рятувальні служби оперативно розпочали роботу.

«Влучання в пʼятиповерховий будинок. На місці вибуху зафіксовано пожежу», — наголосив він.

Брижинський наголосив, що всі служби працювали над ліквідацією наслідків.

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Згодом в Чернігівській МВА повідомили, що влучання «Шахедів» було зафіксовано у двох районах міста.

«Один „Шахед“ влучив в пʼятиповерхівку, інший пошкодив два приватні будинки», — пояснив Брижинський.

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Згодом в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) додали, що внаслідок влучання, сталася пожежа в багатоповерхівці, частково зруйновано 2 поверхи. Також зафіксовано удар по приватному сектору. На місці працюють всі необхідні служби.

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Після опівночі в ДСНС заявили про завершення розбору завалів і про те, що постраждалих не виявлено. Евакуйовано одну літню жінку. На місці працюють екстрені служби, психологи ДСНС надають допомогу постраждалим. Розгорнуто Пункти незламності, де люди можуть зігрітися, отримати необхідну допомогу та зв’язок.

Також атаки російських військових на мирні населені пункти зафіксовано у Запорізькій області. Як повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, впродовж доби окупанти завдали 438 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

«Ворог здійснив 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоданилівці, Щербаках та Малій Токмачці. 289 БпЛА різної модифікації атакували Вільнянськ, Кам’янське, П’ятихатки, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку. 7 обстрілів із РСЗВ накрили Новояковлівку, Щербаки, Малу Токмачку, Новоданилівку, Васинівку. 137 артударів завдано по території П’ятихаток, Кам’янського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. Надійшло 8 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали», — йдеться у повідомленні.

Не обійшлося без обстрілів і на Херсонщині. Як повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області.

«Зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж та приватні автомобілі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 11 — дістали поранення, з них -1 дитина», — повідомив він.

Постраждала від обстрілів і Миколаївщина. Як повідомляє Telegram-канал «Новости Николаева», вчора ворог двічі атакував дроном типу FPV Куцурубську громаду.

«Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено легковий автомобіль. Постраждалих немає. Крім цього вчора ворог здійснив артилерійський обстріл по Куцурубській громаді. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

Крім того, ворог продовжує нести втрати на полях боїв. За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 16.03.25 орієнтовно склали 894 240 (+1400 за минулу добу).

Як писали «ФАКТИ», днями у Костянтинівці дивом врятували постраждалу від ворожого обстрілу.

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