Суд у Грузії виніс Саакашвілі ще один вирок

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі, якого суд днями визнав винним у розтраті коштів та засудив до 9 років ув'язнення, у понеділок, 17 березня, отримав ще один вирок.

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Як пише «Ехо Кавказа», колишнього грузинського президента визнали винним у незаконному перетині державного кордону та засудили до чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.

З урахуванням попередніх вироків, Саакашвілі має провести ув'язнення 12 років та 6 місяців.

«Цим вироком частково додається до покарання, призначеного вироком Тбіліського міського суду від 12 березня 2025 року… За сукупністю вироків, Михайлу Саакашвілі встановлюється остаточний захід у вигляді позбавлення волі строком на 12 років і 6 місяців», — цитує видання суддю Михаіла Джинджолію.

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Зазначається, що колишній президент Грузії залишатиметься ув'язненим до 1 квітня 2034 року.

Сам експрезидент вважає всі справи проти нього політично вмотивованими.

Нагадаємо, що Міхеїла Саакашвілі заарештували у Тбілісі восени 2021 року, до початку муніципальних виборів. На знак протесту він оголошував голодування, одне з яких тривало близько 50 днів. Саакашвілі неодноразово звертався до Заходу з проханням «врятувати його життя».

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Фото зі сторінки Міхеїла Саакашвілі в соцмережах

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