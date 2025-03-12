Визнали винним у розтраті коштів: експрезидента Грузії Саакашвілі засудили до 9 років в’язниці

Експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який заповідав поховати його серце в Україні, засудили до дев'яти років тюрми у так званій «справі про піджаки». Його визнали винним у розтраті бюджетних коштів.

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Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Згідно з рішенням судді ексначальника Спеціальної служби охорони Теймураза Джанашія визнано винним у зловживанні службовими повноваженнями. Його оштрафували на 300 тисяч ларі (108 тисяч доларів).

Саакашвілі й Джанашія раніше відкидали звинувачення й заявляли, що вони мають політичний характер.

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Зараз Саакашвілі відбуває шестирічній термін. Проти нього раніше було ухвалено два вироки щодо справ про помилування вбивць Сандро Гіргвліані та побиття депутата Валері Гелашвілі.

Новий термін обчислюється з моменту затримання експрезидента — 1 жовтня 2021-го. Зокрема проти нього тривають судові процеси щодо подій 7 листопада 2007-го й незаконного перетину кордону.

Зазначимо, що у «Справі піджаків» Саакашвілі звинувачували у використанні держкоштів на відпочинок у дорогих готелях, а також курортах, візит до косметологічних клінік та придбання одягу, у тому ж числі й піджаків. Політик, своєю чергою, назвав звинувачення «абсурдними» й націленими проти його іміджу «борця з корупцією».

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Також варто вказати, що Міхеїл Саакашвілі — грузинський та український політик, колишній президент Грузії. Після президентства він залишив країни через переслідування нової влади й активно займався політичною діяльністю в Україні. У 2015 році отримав українське громадянство, але пізніше був позбавлений його. Під час президентства Володимира Зеленського Саакашвілі обіймав посаду голови Виконавчого комітету реформ. У Грузії його заочно засудили до тюремного ув'язнення, а у 2021 році він повернувся туди та був заарештований.

Після того, як ЗМІ почали публікувати фото Саакашвілі, на яких було продемонстровано, як він критично схуд, Зеленський віддав доручення викликати грузинського посла в МЗС та запропонувати виїхати до Тбілісі для консультацій. У листопаді 2023-го президент України обговорював з колишньою лідеркою Грузії Саломе Зурабішвілі належне лікування Саакашвілі.

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