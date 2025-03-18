Колишній хокеїст НХЛ розбився на смерть на гірськолижному курорті в Чехії (фото)

Колишній хокеїст клубів НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нешвіл Предаторз» та «Атланта Трешерз» 45-річний чех Томаш Клоучек загинув під час катання на лижах на батьківщині, повідомляє blesk.cz. Раніше на трасі розбилася на смерть 19-річна висхідна зірка гірськолижного спорту.

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За інформацією видання, колишній спортсмен під час спуску з гори врізався в електричний розподільний щит на краю схилу. За даними поліції, попри те, що на ньому був шолом, а стовп був захищений м'яким матеріалом, врятувати Клоучека не вдалося.

«Вчора, після жахливого нещасного випадку, мій чоловік, мій всесвіт, моє кохання, батько наших дітей і ваш друг Томаш Клоучек залишив нас назавжди. Всі ви, хто був поряд з ним, заслуговуєте на те, щоб знати. Будь ласка, поважайте наше особисте життя та горе, з яким ми зараз боремося», — написала в Instagram 36-річна дружина хокеїста Барбара Клоучкова.

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Томаш з дружиною Барбарою

Додамо, що захисник Томаш Клоучек виступав у НХЛ в 2000—2006 роках та провів у найсильнішій лізі світу 141 матч (2 шайби, 8 передач).

Захисник Томаш Клоучек зіграв у НХЛ 141 матч

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Крім того, хокеїст пограв за низку клубів АХЛ (Американської хокейної ліги), «Барис» із Казахстану, словацький «Кошице», з яким став чемпіоном країни, а також чеські «Славію», «Злін» та «Ліберець». Свою кар'єру Клоучек завершив у 2017 році у французькому клубі «Уайлдкетс д'Епіналь».

У Томаша Клоучека залишилися двоє маленьких дітей — 9-річний син Хонзік та 7-річна донька Кароліна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній хокеїст НХЛ помер після ДТП.

Фото Instagram, blesk. cz

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