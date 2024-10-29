Висхідна зірка гірськолижного спорту розбилася на смерть на трасі (фото)

Одна з найталановитіших молодих гірськолижниць світу, 19-річна італійка Матільда Лоренці померла від травм, що вона отримала внаслідок нещасного випадку під час тренування, повідомляє Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS). Раніше призер Олімпійських ігор розбився на гірськолижній трасі.

ВІДЕО ДНЯ

Трагедія сталася на схилі Grawand G1 на гірськолижному курорті Валь Сеналес у Південному Тіролі, коли спортсменка під час проходження дистанції вилетіла з траси.

Одразу після аварії дівчину у критичному стані доправили гелікоптером до лікарні Больцано. Цілу ніч лікарі боролися за життя спортсменки, проте вранці 29 жовтня Лоренці пішла з життя.

Матільда Лоренці вважалася висхідною зіркою гірськолижного спорту. Минулого сезону вона виграла загальний залік Кубка Італії серед юніорів, а на початку 2024-го посіла шосте місце у швидкісному спуску та восьме у супергіганті на юніорському чемпіонаті світу в Шателе (Франція).

РЕКЛАМА

Матільда Лоренці увійшла до топ-десятки на двох дистанціях юніорського чемпіонату світу

Додамо, що старша сестра Матільди — Лукреція — теж гірськолижниця, яка брала участь у Кубку світу зі слалому.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий гірськолижник розбився на трасі Кубка світу через шість днів після народження дочки.

РЕКЛАМА

481

Читайте нас у Facebook