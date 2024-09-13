Колишній хокеїст НХЛ помер після ДТП: його органи віддадуть на донорство

Колишній хокеїст НХЛ Стівен Піт помер у 44 роки через два тижні після того, як його збила машина під час переходу вулиці, повідомляє New York Post. Раніше відомий хокеїст-чемпіон загинув під колесами поїзда.

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За інформацією видання, нещастя сталося ще рано-вранці 30 серпня, коли Піт потрапив під колеса автомобіля в містечку Ленглі (США) під час переходу вулиці. Увесь цей час лікарі боролися за життя спортсмена.

В останні роки батько хокеїста Уолтер Піт турбувався про психічне здоров'я сина, вважаючи, що на нього вплинули струси мозку, отримані під час гри в хокей, і що він, можливо, страждає на хронічну травматичну енцефалопатію. Стівен, який зіграв у 2001—2005 роках 130 матчів за «Вашингтон Кепіталз», після завершення кар'єри страждав від головного болю, брав участь у барних та вуличних бійках і звинувачувався у крадіжці.

Стівен Піт провів 130 матчів у складі "Вашингтон Кепіталз"

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У 2015 році будинок родини Піт згорів після того, як Стівен залишив паяльну лампу без нагляду у гаражі. Його засудили до одного року ув'язнення умовно. Потім Стівена двічі заарештовували за порушення умов умовно-дострокового звільнення. Він став безпритульним і вживав наркотики.

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За даними видання, органи Стівена Піта передадуть на донорство.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чотириразовий володар Кубка Стенлі помер уві сні.

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Фото ХК «Вашингтон Кепіталз»

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