Том Круз поспішає «народити»: стало відомо, що пов’язує актора і колишню кохану Бена Аффлека

Коли кілька тижнів тому папараці «застукали» в Лондоні в компанії екс-коханої Бена Аффлека — 36-річної зірки фільмів «Дістати ножі» та «Блондинка» Ани де Армас, ніхто не на дав цьому великого знаачення, адже з ними були їхні директори.

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Втім, днями акторів помітили знову разом, пишуть ЗМІ.

Ана де Армас і Том Круз здійснили прогулянку на гелікоптері у Лондоні і потрапили у коло шанувальників.

На знімках папараці обидва виглядали неймовірно щасливими.

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Парочка в Лондоні. Фото instagram.com/pagesix/

До речі, керував Круз цього разу гелікоптером сам. І, зрозуміло, як справжній джентльмен він допоміг Ані піднятися на борт і потім зістрибнути на землю.

Посадка в гелікоптер.. Фото instagram.com/pagesix/

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Крім того, інший інсайдер нещодавно розповідав, що Круз наразі знаходиться у активному пошуку, так як мріє про ще одну дитину. Також джерело відзначило, що Том хотів би жити з обраницею і своїм майбутнім спадкоємцем у Великій Британії, щоб бачитися з дочкою Ізабеллою та сином Коннором, яких він усиновив у шлюбі з Ніколь Кідман.

«Це одна з причин, через яку він так поспішає одружитися», — додало джерело.

І, звичайно, з огляду на це, а також на той факт, що Ані де Армас часто буває у Європі і має громадянство Куби, Іспанії та США, не може не наводити на думку, що Том Круз, схоже, знайшов жінку, яка народить біологічну сестру Сурі Круз.

Також ЗМІ розповіли, як актору вдається виглядає на 30 років молодшим.

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