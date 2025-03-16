Завжди виглядає на 30 років молодшим: завдяки якій дієті Том Круз вражає своєю зовнішністю

Нещодавно зірка футболе Девід Бекхем, якому невдовзі має виповнитися 50 років, заради фотосесії для журналу Men's Health активно тренувався 14 тижнів та дотримувався суворого режиму харчування. Адже він мав намір привести тіло в норму, бо йому запропонували прорекламувати нижню білизну фірми Boss.

ВІДЕО ДНЯ

А ось знаний актор Том Круз, схоже, стежить за харчуванням більшу частину свого життя. Як пише dailymail.co.uk, на яких заходах не бував би зірка стрічки «Місія нездійснена», повсюдно 62-річний актор просить готувати йому білу рибу на пару та овочі без олії чи вершкового масла. Не вживає Том Круз і алкогольні напої.

Актор дуже молодо виглядає. Він зізнається, що секрет його успіху у тому, що він працює більше, ніж будь-хто інший. Зокрема, аби зайнятися спортом, Том Круз прокидається о 5:30 ранку.

Через активний спосіб життя та постійну зайнятість актор раніше відмовився від трьох основних прийомів їжі, віддавши перевагу більше ніж десяти невеликим перекусам протягом дня.

РЕКЛАМА

Видання зазначає, що актор споживав лише по 1200 калорій на день. До речі, такий план дієти свого часу був розроблений Девідом Бекхемом. Така дієта, зокрема, виключала солодкі закуски.

Також Том Круз віддає перевагу низькотемпературно приготованим стравам, які готує його особистий кухар. Актор віддає перевагу таким продуктам, як лосось, темний шоколад, сирий овес, чорниця, імбир, буряк, броколі, оливкова олія, помідори та шпинат, а також включає в раціон продукти, багаті на антиоксиданти: фрукти, горіхи та овочі, які також мають протизапальний ефект. Такожа він доповнює свій раціон вітамінами.

Раніше співачка, героїня проєкту «Холостячка» Злата Огнєвіч, яка нещодавно розповіла про пʼять корисних звичок у своєму харчуванні, поділилася своїм рецептом дерунів. Цю страву вона рекомендує час від часу гоотувати на сніданок.

РЕКЛАМА

Фото зі сторінки Тома Круза в Instagram

295

Читайте нас у Facebook