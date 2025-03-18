Розмова Трампа і путіна завершена: стали відомими перші деталі

Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним, який висував попередню умову для припинення вогню, завершена. Про це повідомляє NBC News з посиланням на представника Білого дому.

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Російські пропагандистські ЗМІ також повідомляють, що дзвінок завершився, з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.

«Розмова Путіна з Трампом пройшла «дуже добре», — пише CNN з посиланням на «російське джерело».

Джерела CNN повідомили, що ключовим пріоритетом розмови було досягнення угоди щодо поступок, на які готова піти росія, включно з тим, чи готова вона вивести війська з частини окупованої території.

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Представник путіна Кіріл Дмітрієв тим часом сказав, що сьогодні світ став «безпечнішим місцем». Інших деталей про розмову поки не повідомляють.

Сама телефонна розмова тривала понад півтори години.

Як повідомили у Білому домі, рф і США негайно починають на Близькому Сході переговори про врегулювання конфлікту в Україні.

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«Трамп і путін погодилися, що конфлікт потрібно завершити тривалим миром. Вони також наголосили на необхідності покращення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та росією. Лідери домовилися, що рух до миру розпочнеться з припинення ударів по енергетичному та інфраструктурному секторах, а також технічних переговорів щодо імплементації морського припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру», — йдеться у заяві Білого дому.

Також Трамп та путін обговорили необхідність припинення поширення стратегічних озброєнь. Обидва лідери поділилися думкою, що Іран ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль.

«Обидва лідери погодилися, що майбутнє з поліпшеними двосторонніми відносинами між США і росією має величезні переваги. Це включає в себе величезні економічні угоди і геополітичну стабільність після досягнення миру», — повідомили в Білому домі.

За даними РосЗМІ, путін поінформував Трампа, що 19 березня між російською та українською сторонами буде здійснено обмін полоненими 175 на 175 осіб.

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Зазначимо, що напередодні дзвінка до путіна з Дональдом Трампом розмовляв прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Сьогодні, о п'ятій вечора за Києвом ЗМІ повідомили, що розмова почалася. Діалог проходить добре, запевнив представник Білого дому Денні Скавіно. Очікується, що після переговорів із путіним президент США Трамп виступить на брифінгу.

Як писали «ФАКТИ», раніше колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель прокоментувала свою приязнь до путіна.

Ілюстративне фото

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