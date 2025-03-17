Мало ілюзій: Меркель прокоментувала приязнь до путіна

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель принципово відкидає зневажливе використання терміну «та, хто розуміє путіна» («Putin-Versteher») щодо себе. Про це вона сказала в інтерв'ю Berliner Zeitung.

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«Недобре, тому що про це має бути дискусія. Ви повинні заздалегідь планувати дипломатичні ініціативи, щоб вони були доступні в потрібний момент. Коли настала година для дипломатії, не може вирішити один президент Зеленський, а тільки Україна разом зі своїми прихильниками», — зазначила пані Меркель.

Щодо зустрічі Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті Меркель сказала, що вважала її дуже гнітючою. «Я б воліла не бачити цієї зустрічі, особливо враховуючи, що її також бачила вся росія, в тому числі президент путін».

Вона відкинула критику власних рішень на посаді канцлера щодо війни в Україні. Меркель сказала, що у неї дуже мало ілюзій щодо путіна.

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«путін напав на Україну у 2022 році, хоча „Північний потік-2“ ще не запрацював. Я рекомендую поставити себе на моє місце часу, в якому ми були тоді. І я продовжую рекомендувати, якщо сьогодні з’явиться інша перспектива, ми не повинні відразу казати, що тоді ми прийняли неправильне рішення. Принаймні для себе я цього не приймаю», — сказала ексканцлерка.

Раніше повідомлялася думка аналітика про те, що путін хоче обдурити Трампа спеціальною тактикою, а також те, що Марк Рютте каже про нормалізацію відносин з росією після війни.

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