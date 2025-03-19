Після дзвінка Трампа: дві лікарні пошкоджено на Сумщині внаслідок масованої атаки дронів (фото, відео)

18 березня відбулися телефонні переговори президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна. Після них Україна зазнала масованої атаки атаки російських дронів.

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За даними Повітряних Сил ЗСУ, у ніч на 19 березня 2025 року (із 19.00 18 березня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Так, на Сумщині 19 березня близько першої години ночі відбулося падіння російського безпілотника на дах Краснопільської лікарні. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

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«Попередньо, люди не постраждали. На місці падіння працюють аварійно-рятувальні служби. Проводяться евакуаційні заходи щодо пацієнтів та персоналу лікарні. !! Як зазначалося раніше, учора ввечері російський безпілотник влучив у дах обласної клінічної лікарні, пошкодивши будівлю. Жертв і постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

У Сумах ввечері 18 березня «шахед» також влучив у дах закладу охорони здоров'я. Поранених попередньо немає. За інформацією виконуючого обов'язки міського голови Артема Кобзаря, пошкоджена значна кількість вікон будівлі. Безпілотник впав на дах обласної клінічної лікарні, уточнили в ОВА.

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За інформацією Нацполіції Сумщини, також пошкоджені авто: «Вибухова хвиля пошкодила будівлю — у ній вибито чимало вікон. Також пошкоджені припарковані неподалік автомобілі».

Як повідомили в ДСНС України, пацієнтів лікарні евакуювали.

«Проведено евакуацію 147 пацієнтів лікарні, з яких 9 маломобільних громадян. Також вибуховою хвилею пошкоджено приміщення дитячого медичного закладу», — йдеться у повідомленні.

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Також ворог атакував Київщину. Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі постраждала людина. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

«Чоловік 60 років отримав поранення обох нижніх кінцівок. Наразі він госпіталізований в місцеву лікарню. Постраждалому надається вся необхідна медична допомога. За попередньою інформацією в трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані 9 приватних будинків. Ліквідовано пожежі трьох таунхаусів. Також в Обухівському та Фастівському районах ліквідовано загоряння трав'яного настилу. У Бориспільському районі — пошкоджено приватний будинок», — йдеться у повідомленні.

На масовану атаку російських дронів на Україну відреагував також і президент України Володимир Зеленський.

«Зараз у багатьох регіонах буквально чути, що насправді потрібне росії. Близько 40 „шахедів“ у нашому небі, працює ППО. На жаль, є влучання і саме в цивільну інфраструктуру. Пряме влучання „шахеда“ у лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області, ударні дрони просто зараз у небі Київщини, Житомирщини, Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Черкащини. Саме такі нічні атаки росії руйнують нашу енергетику, нашу інфраструктуру, нормальне життя українців. І той факт, що ця ніч не стала винятком, свідчить, що треба й далі тиснути на росію заради миру. Сьогодні путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. Було б правильно, щоб світ у відповідь відкинув будь-які спроби путіна затягнути війну», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», днями у Чернігові «шахед» влучив в пʼятиповерхівку.

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