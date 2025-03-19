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Неочікувано: у Пекіні прокоментували свою участь у повоєнній відбудові України

15:21 20 березня 2025
Зруйнована Україна

Лі Мін, речник Китайського агентства міжнародного співробітництва з розвитку, заявив, що країна надала Україні чотири партії гуманітарної допомоги з початку війни. Нагадаємо, що за оцінкою військового, Китай — країна номер один за впливом на нашу війну.

Так він відповів на брифінгу для преси, коли його попросили прокоментувати повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на допомогу Китаю у відновленні миру та реконструкції, пише гонконзьке видання China Daily.

«Китай і надалі залишатиметься позитивною силою для світового миру та стабільності та прогресивною силою для глобальної чесності та справедливості», — сказав Лі.

Він додав, що у Пекіні планують продовжувати надавати допомогу в межах можливостей відповідно до побажань залучених сторін, що, звичайно, включає післявоєнне відновлення.

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Раніше писали про те, що Китай дуже хитро допомагає росії з боєприпасами.

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