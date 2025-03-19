Неочікувано: у Пекіні прокоментували свою участь у повоєнній відбудові України

Лі Мін, речник Китайського агентства міжнародного співробітництва з розвитку, заявив, що країна надала Україні чотири партії гуманітарної допомоги з початку війни. Нагадаємо, що за оцінкою військового, Китай — країна номер один за впливом на нашу війну.

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Так він відповів на брифінгу для преси, коли його попросили прокоментувати повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на допомогу Китаю у відновленні миру та реконструкції, пише гонконзьке видання China Daily.

«Китай і надалі залишатиметься позитивною силою для світового миру та стабільності та прогресивною силою для глобальної чесності та справедливості», — сказав Лі.

Він додав, що у Пекіні планують продовжувати надавати допомогу в межах можливостей відповідно до побажань залучених сторін, що, звичайно, включає післявоєнне відновлення.

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Раніше писали про те, що Китай дуже хитро допомагає росії з боєприпасами.

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