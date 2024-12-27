Китай дуже хитро допомагає росії з боєприпасами: як це робиться

ЗСУ продовжують завдавати успішних ударів по ворожих складах боєприпасів. Однак завдяки допомозі Китаю росіяни змогли наростити випуск снарядів до більш ніж 2 млн одиниць, причому часом поліпшивши і їхню якість.

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Такого висновку дійшов військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його словами, це особливо помітно на прикладі осколково-фугасного снаряда калібром 122 мм 3ОФ56ИМ-1.

Снаряд має підвищену потужність, завдяки використанню сильнішої вибухівки — гексалу, і поліпшену аеродинаміку, що дає змогу летіти йому далі за класичні радянські снаряди такого ж калібру. Водночас експерт зазначає, що ці російські снаряди буквально один в один схожі на 122-мм осколково-фугасні постріли для китайських гаубиць Type 96, які, своєю чергою, є копією радянських Д-30.

«Причому, як можна судити, схожість полягає не тільки у формі, кольорі боєприпасу, але навіть снарядні ящики китайських снарядів ідентичні снарядним ящикам російських артилеристів», — звертає увагу Олександр Коваленко.

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Експерт підкреслює, що російський ВПК ніяк не покращував класичний радянський осколково-фугасний снаряд ОФ-462, а китайці не тільки змогли його скопіювати, а й створили широку номенклатуру різних пострілів для своїх копій Д-30. І крім того, значно поліпшили їхні характеристики, зокрема й завдяки внесенню конструктивних змін.

«І саме такі зміни помічаються в ОФ-56ИМ-1, що може свідчити про те, що росія отримала від Китаю обладнання, на якому виробляються нинішні постріли 122-мм. Причому, росіяни навіть не стали морочитися над тим, щоб змінювати колірну гамму, або конструкцію, елементарно, снарядного ящика — все під копірку! Завдяки кому росія змогла підвищити виробництво боєприпасів на рік до показника понад 2 мільйони пострілів? Хто поставив необхідне для цього відсталій і деградованій країні обладнання? Думаю, відповідь напрошується буквально сама», — резюмує Олександр Коваленко.

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Нагадаємо, що також окупантам активно допомагає боєприпасами, зброєю та особовим складом КНДР.

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