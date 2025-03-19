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Збірна України з футболу вперше в історії зіграє у Канаді: відомі дати та суперники

18:56 19 березня 2025
Збірна України з футболу

Збірна України з футболу, яка 20 та 23 березня проведе матчі плей-оф Ліги націй проти команди Бельгії, вперше в історії проведе офіційні матчі в Канаді. У червні підопічні Сергія Реброва візьмуть участь у Турнірі чотирьох націй Canadian Shield, повідомляє Telegram-канал УАФ.

Окрім господарів (31-а позиція у рейтингу ФІФА) та нашої команди (25-а), на старт змагань вийдуть збірні Нової Зеландії (89-а) та Кот-д'Івуару (46-а).

У рамках турніру збірна України проведе два матчі на стадіоні BMO Field, який у 2026 році прийме зустрічі фінальної частини чемпіонату світу. 7 червня «жовто-сині» зіграють з Канадою, а 10 червня — з Новою Зеландією. Інші збірні також зустрінуться лише з двома суперниками.

За регламентом змагань, за перемогу кожна команда отримає 3 очки, за нічию — одне та за виграш у серії пенальті — 2. У кожній грі буде визначено переможця: у разі нічиєї в основний час одразу піде серія 11-метрових ударів.

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«Я щиро ціную запрошення від Канадської футбольної асоціації, — цитує президента УАФ Андрія Шевченка canadasoccer.com. — Упевнений, що майбутні матчі стануть важливою спортивною та суспільною подією для обох наших країн. Українська громада в Канаді завжди підтримувала нашу національну збірну у всьому світі, і тепер наша черга відвідати їх. Канада є сильним партнером України, і ми з радістю приймаємо це запрошення. Крім матчів, ми також плануємо соціальні та благодійні ініціативи».

Додамо, що з Новою Зеландією збірна України раніше не перетиналася, а от з Канадою «жовто-сині» у 2010 році провели товариський поєдинок на київському стадіоні «Динамо», зігравши внічию — 2:2.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися онлайн перший поєдинок плей-оф Ліги націй між збірними України та Бельгії.

Фото uaf.ua

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