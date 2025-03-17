Де і коли дивитись онлайн Україна — Бельгія: розклад трансляцій та прогноз на перший матч за місце в еліті Ліги націй

У четвер, 20 березня, збірна України з футболу, яка дізналася своїх суперників у відборі на ЧС-2026, проведе на стадіоні «Нуева-Кондоміна» в іспанській Мурсії номінально домашній поєдинок плей-оф Ліги націй проти команди Бельгії, яку нещодавно очолив француз Руді Гарсія.

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У двоматчевому протистоянні суперники оскаржать місце в елітному дивізіоні Ліги націй (той, хто програє, опиниться в дивізіоні В). Нагадаємо, що в минулому розіграші бельгійці фінішували на третьому місці у своїй групі дивізіону А, поступившись Франції та Італії та випередивши Ізраїль. А ось команда Сергія Реброва стала другою в квартеті дивізіону В, пропустивши вперед чехів і опинившись вище за грузинів і албанців.

У своїй історії Україна та Бельгія перетиналися одна з одною на футбольних полях лише раз. Їхній поєдинок на груповій стадії Євро-2024 завершився внічию — 0:0, що не дозволило «жовто-синім» вийти до плей-оф чемпіонату Європи.

Цього разу букмекери бачать фаворитом пари Червоних дияволів, до лав яких після конфлікту з колишнім наставником Доменіко Тедеско повернувся голкіпер «Реала» Тібо Куртуа. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу команди України приймає з коефіцієнтом 4,20, на нічию — 3,50, на виграш збірної Бельгії — 1,80.

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У прямому ефірі поєдинок Україна — Бельгія на території нашої країни покажуть о 21:45 регіональні канали «Суспільного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Львів», «Суспільне: Одеса» тощо) та медіасервіс MEGOGO.

Ліга націй. Плей-оф. Перший матч

20 березня (четвер)

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Україна — Бельгія 21:45 регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

Нагадаємо, що зустріч у відповідь суперників відбудеться в неділю, 23 березня, в Генку (початок — о 21:45).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард збірної України Артем Довбик забив 15-й у сезоні гол у складі «Роми».

Фото UA-Football

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