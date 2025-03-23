Безпілотники масовано атакували Волгоград і Ростовську область росії

В росії, чиї військові вночі атакували «шахедами» житлові будинки в Києві та вбили трьох киян, у тому числі й чоловіка з п'ятирічною донькою, заявили про атаку українських дронів.

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Так, у мо рф заявили про «знищення та перехоплення 59 українських безпілотних літальних апаратів: 29-ти — над територією Ростовської області, 20-ти — над територією Астраханської області, по 3 БпЛА — над територіями Воронезької та Волгоградської областей, по одному — над територіями Курщини та Саратовщини. Ще два БпЛА «відвідали» окупований Росією Крим.

Роспабліки, зокрема, пишуть про щонайменше три вибухи, які чули жителі Волгограда. Припускається, що БпЛА могли летіти на низькій висоті з боку Ростовської області. Чули вибухи і у місті Калач-на-Дону Волгоградської області.

Активніше «гриміло» в Ростовській області — вибухи чулися у шести районах: Міллерівському, Морозівському, Кам'янському, Тарасівському, Шолоховському та Неклинівському.

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А в Астраханській області жителі Ахтубінська чули щонайменше чотири вибухи.

Нагадаємо, що днями «добрі дрони» завдали удару по нафтобазі, що поруч зі станицею Кавказька Краснодарського краю росії. Там почалася пожежа, яка триває й досі.

Фото зі сторінки керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка

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