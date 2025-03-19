Безпілотники вразили велику нафтобазу в Краснодарському краї росії (відео)

Росію знову атакували безпілотники. У станиці Кавказькій Кавказького району Краснодарського краю сталася пожежа на розташованій поруч зі станицею нафтобазі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Площа займання 20 кв. м. Пошкоджено трубопровід між резервуарами. Спрацювала автоматична система пожежогасіння та охолодження. Пожежі присвоєно четвертий ранг складності, на місці працюють 105 осіб та 45 одиниць техніки, спеціальні та екстрені служби. За попередніми даними, постраждалих немає. Евакуйовано 30 осіб чергової зміни. Роботу підприємства припинено.

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Як повідомляє Telegram-канал «Exilenova+», попередньо Сили Безпілотних Систем вразили пункт перевалки нафти «Кавказька». Він призначений для перевалки російської нафти залізничним транспортом до трубопровідної системи ЗАТ «Каспійський трубопровідний консорціум» в обсязі 6 млн тонн на рік. Нафта, що надходить на пункт «Кавказька», транспортується трубопровідною системою КТК до терміналу під Новоросійськом, звідки вона відвантажується на експорт морем.

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У Міноборони росії повідомили, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено і перехоплено 57 українських безпілотних літальних апаратів: 35 БПЛА — над територією Курської області, 13 БПЛА — над територією Орловської області, сім БПЛА — над акваторією територією Брянської області.

Також було атаковано ворожі системи ППО, морські судна та гелікоптер в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«Загарбники у тимчасово окупованому Криму упродовж кількох днів дрижали від небувалого гуркоту ― їхні дороговартісні системи протиповітряної оборони виявились безпорадними перед влучними ударами воїнів ГУР МО України», — йдеться у повідомленні.

Так, було уражено цілу низку російських радіолокаційних станцій (РЛС).

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«Також під удар потрапили пускова установка С-300СВ, командні пункти РЛС „СТ-68“ та РЛС 39Н6 „Каста 2Е2“, а ще ― три московитські зенітні ракетно-гарматні комплекси „Панцирь-С1“, транспортно-буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир „фьодор урюпін“ та вертоліт Мі-8 російських окупантів», — повідомили в ГУР.

Як писали «ФАКТИ», днями у Волгоградській та Саратовській областях росії дрони знову атакували НПЗ «Лукойлу», викликавши численні вибухи та пожежу біля залізничної станції «Сарепта».

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