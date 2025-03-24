Працював Himars: Сили оборони знищили чотири вертольоти в тилу ворога

Силам спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з ГУР, ракетниками і артилерією знищили два вертольота Ка-52 та два гелікоптери Мі-8 противника в Білгородській області рф.

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Як повідомили військові спецоперація відбулася днями.

Для знищення ворожих «пташок», які дислокувалися на замаскованій позиції для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на українських військових, задіяли реактивну установку Himars.

Відео опублікували на каналі ССО.

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«Ворог знову думав, що в глибокому тилу є недосяжним. Ми вчергове довели, що для ССО немає недосяжного», — заявили бійці.

Довідково: Ка-52 — це ударний вертоліт, який ворог використовує для розвідки та атак цілей на землі. Що ж стосується транспортних вертольотів Мі-8, то їх російські війська зазвичай використовують для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій.

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Також відзначимо, що військові об'єкти у Білгородській області рф також зазнають регулярних атак українських БПЛА.

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