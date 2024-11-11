Без українських розвідників не обійшлося: на підмосковному аеродромі згорів штурмовий гелікоптер окупантів

На території країни-агресора росії продовжує палати ворожа техніка. Якщо 13 жовтня на летовищі «Оренбург-2» українські розвідники знищили військово-транспортний літак Ту-134, то у ніч на 10 листопада на аеродромі «Клін-5», що в московської області, згорів російський штурмовий гелікоптер Мі-24.



«Згорілий ворожий вертоліт належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації зс рф», — зазначили в Головному управління розвідки МО України.

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Раніше в ГУР МО повідомляли про ліквідацію на території росії воєнного злочинця — начальника штабу російської авіаційної ескадрильї, яка базується на аеродромі «Шайківка». Тіло ґолєнкова дмітрія, який, за даними української розвідки, був причетним до ракетного удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуці та загибелі 22 людей, знайшли в саду з численими травмами голови. Ймовірно, його забили молотком.

Додамо, що завдяки діям українських розвідників було виведено з ладу тральщик балтійського флоту зс рф «алєксандр обухов». Судно базувалося в Балтійську (Калінінградська область рф) та невдовзі мало вийти на бойове чергування. Але не змогло через появу отвору у газоході, через який до двигуна потрапила вода і «обухов» захлинувся.

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Також ударні дрони ГУР, СБУ та ССО атакували заводу імені Свердлова в місті Дзержинськ Нижегородської області росії. Це підприємство вважається одним із найбільших в рф з виробництва вибухівки. Також завод займається виготовленням авіабомб, бойових частин протитанкових кумулятивних керованих ракет, боєголовок до ракетних комплексів ППО зс рф.

Фото — скріншот

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