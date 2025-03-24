«Кляті нелюди, горіть у пеклі»: у родині олімпійських чемпіонок сестер Семеренко сталося горе (відео)

У родині знаменитих українських біатлоністок, олімпійських чемпіонок Віти та Валі Семеренко, які втратили восени 2021 року маму, трапилося ще одне горе. Як повідомила Віта на своїй сторінці в Instagram, у їхньому рідному Краснопіллі Сумської області загинула їхня улюблена бабуся, якій за два до смерті виповнилося 90 років.

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«Її життя забрали кляті росіяни. Коли насильством стирали моє Краснопілля за три дні, вони забрали і бабусю. Стерли мій дім, стерли її життя, стерли пам'ять. Прокляті нелюди, горіть в пеклі за все зло, яке ви принесли на цю землю. Ви — не люди, ви — звірі, і розплата прийде. »

Своєю чергою, Валя Семеренко поділилася фотографією бабусі і зворушливо попрощалася з нею поетичними рядками.

До речі, напередодні Віта також опублікувала у Instagram відео, на якому показала руйнування у рідному Краснопіллі після чергового російського терору.

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Зазначимо, що Валентина Семеренко — найтитулованіша біатлоністка України. За свою кар'єру вона ставала олімпійською чемпіонкою, вигравала чемпіонат світу та сім разів чемпіонат Європи, а також аж 23 рази піднімалася на подіум на етапах Кубка світу.

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Своєю чергою, її сестра-близнючка Віта, окрім олімпійського «золота», також брала «бронзу» Ігор-2014, сім разів ставала призеркою світових першостей та п'ять разів перемагала на чемпіонатах Європи. У її колекції нагород — 24 медалі етапів Кубка світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійська чемпіонка Валя Семеренко після початку війни назвала рідну Сумщину територією пекла.

Фото Instagram

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