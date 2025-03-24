41.23 / 41.81 44.80 / 45.45
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Кляті нелюди, горіть у пеклі»: у родині олімпійських чемпіонок сестер Семеренко сталося горе (відео)

12:43 24 березня 2025
Валя та Віта Семеренко

У родині знаменитих українських біатлоністок, олімпійських чемпіонок Віти та Валі Семеренко, які втратили восени 2021 року маму, трапилося ще одне горе. Як повідомила Віта на своїй сторінці в Instagram, у їхньому рідному Краснопіллі Сумської області загинула їхня улюблена бабуся, якій за два до смерті виповнилося 90 років.

«Її життя забрали кляті росіяни. Коли насильством стирали моє Краснопілля за три дні, вони забрали і бабусю. Стерли мій дім, стерли її життя, стерли пам'ять. Прокляті нелюди, горіть в пеклі за все зло, яке ви принесли на цю землю. Ви — не люди, ви — звірі, і розплата прийде. »

Своєю чергою, Валя Семеренко поділилася фотографією бабусі і зворушливо попрощалася з нею поетичними рядками.

До речі, напередодні Віта також опублікувала у Instagram відео, на якому показала руйнування у рідному Краснопіллі після чергового російського терору.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що Валентина Семеренко — найтитулованіша біатлоністка України. За свою кар'єру вона ставала олімпійською чемпіонкою, вигравала чемпіонат світу та сім разів чемпіонат Європи, а також аж 23 рази піднімалася на подіум на етапах Кубка світу.

РЕКЛАМА

Своєю чергою, її сестра-близнючка Віта, окрім олімпійського «золота», також брала «бронзу» Ігор-2014, сім разів ставала призеркою світових першостей та п'ять разів перемагала на чемпіонатах Європи. У її колекції нагород — 24 медалі етапів Кубка світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійська чемпіонка Валя Семеренко після початку війни назвала рідну Сумщину територією пекла.

Фото Instagram

РЕКЛАМА

270

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсіонерам із пенсією понад 10 340 надбавки не нараховують. Фото Pixabay

Після березневої індексації частину пенсіонерів позбавлять вікових надбавок: у чому причина

Успіх. Фото Pixabay

Успіх любить енергійних: які знаки зодіаку чекає успіх в останній тиждень березня

Карти Таро. Фото esotera.space

Овнам — «Колесо Фортуни» та несподіванка, Рибам — «Зірка» та здійснення бажань: Таро-прогноз на 24 березня

Ніжні котлети з гречки

Ніжні котлети з гречки: ця дуже бюджетна страва готується швидко та просто

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту