Готувала ракетний удар по базі морпіхів ЗСУ: в Одесі затримали агентку фсб

В Одесі, яку нещадно атакує ворог, співробітники СБУ затримали агентку фсб, яка готувала координати для нових ракетно-дронових ударів рф по місту

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Зокрема за вказівкою ворога жінка мала скоригувати повітряну атаку по місцях базування морської піхоти ЗСУ.

Також за її допомогою окупанти сподівалися отримати координати тимчасового перебування українських прикордонників та поліцейських, які виконують завдання на південному фронті, повідомили в СБУ.

Зловмисницею виявилася 39-річна місцева безробітна, яка чекала на окупацію Одеси, про що писала у коментарях під прокремлівськими публікаціями у Телеграм-каналах. Там вона і потрапила в поле уваги фсб.

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В раиках конспірації своїх розвідвилазок агентка виходила нібито на прогулянку з 6-річним сином (!) і в цей час фотографувала будівлі потенційних цілей та позначала їхні координати на гугл-картах. По закінченню таких «прогулянок» жінка узагальнювала агентурний звіт і готувалася до його передачі своєму російському куратору.

При цьому окупанти обіцяли своїй поплічниці «евакуацію» до рф через треті країни з подальшим працевлаштуванням на території країни-агресора.

Проте ці плани залишися нереалізованими, бо фігурантку викрили на початковому етапі її розвідактивності, задокументували її дії і врешті затримали у власній оселі.

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Під час обшуку у неї вилучено телефон і планшет з анонімними чатами у месенджері, який використовувала для контактів з фсб.

Вилучений телефон. Фото СБУ

Наразі затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і взяли під варту. У подальшому їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше «ФАКТИ» писали, як на Одещині затримали агента гру з Придністров’я.



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